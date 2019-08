100 RAZONES POR LAS QUE ME OPONGO AL MILITARISMO

En 1982, me declaré Objetor de Conciencia, y en agosto de 1983, escribí dos cartas a la capitanía militar exponiendo 100 razones por las que me oponía al militarismo, los ejércitos y la defensa armada. Como consecuencia de esas cartas, el 22 de mayo de 1984 fui inculpado por injurias al ejército.

Desgraciadamente no tuve la previsión histórica de hacer copia de esas cartas, y en el auto de procesamiento solo se menciona mi deseo de desprenderme de la cartilla militar. Pero, ahora, 36 años después de aquel acto juvenil de consciente rebeldía, quiero recuperar de la memoria, algunas de aquellas razones. Por supuesto la siguiente lista va a estar mucho más actualizada, con un lenguaje más político y basada en conocimientos y experiencias actuales que hace 36 años no tenía.

LAS GUERRAS

1. Los ejércitos preparan y ejecutan guerras. La guerra es un crimen contra la humanidad.

2. En las guerras se matan personas, como persona que soy no puedo participar de una institución que ataca mi propia identidad como persona.

3. En las guerras se destruyen hogares. Todas las personas tienen derecho a un hogar.

4. En las guerras se destruyen escuelas. (Cuando escribí estas cartas estaba estudiando Magisterio)

5. En las guerras se destruyen plantaciones. Sin plantaciones no hay alimentos para nadie.

6. En las guerras se destruye el Patrimonio artístico y arquitectónico.

7. En las guerras habitualmente se baten personas empobrecidas para defender los intereses económicos de personas enriquecidas que no se baten.

VIOLENCIA

8. La violencia sólo genera más violencia.

9. En los ejércitos enseñan que la mejor forma de resolver conflictos es el uso de la violencia.

10. La jerarquización militarista es una forma de ejercer la violencia.

11. La disciplina militarista es una forma de ejercer la violencia.

12. La obediencia ciega acrítica es una forma de aceptación de la violencia.

13. El uniformismo militarista es una forma de ejercer la violencia.

14. La justicia militarista es una forma de ejercer la violencia.

JERARQUIZACIÓN

15. Todas las personas tenemos los mismos derechos y obligaciones.

16. Ninguna persona tiene derecho a considerar y tratar como inferior a las demás.

17. Ninguna persona está obligada a considerar y tratar como superior a las demás.

18. Quienes se consideran superiores a las demás personas, son supremacistas.

19. El supremacismo es un atentado contra los Derechos Humanos.

20. Quienes consideran inferiores a las demás personas son esclavistas.

21. La esclavitud es un atentado contra los Derechos Humanos.

22. Yo, como persona, no me considero superior ni inferior a ninguna otra persona.

23. Una institución jerarquizada dificulta que se haga justicia contra abusos de poder.

DISCIPLINA MILITAR

24. La disciplina militarista se sustenta en la jerarquización.

25. La disciplina militarista se sustenta en el supremacismo y el esclavismo.

26. La disciplina militarista se sustenta en el castigo, la represalia y la venganza.

27. La disciplina militarista se sustenta en la obediencia ciega y acrítica.

28. La disciplina militarista dificulta que se haga justicia contra los abusos de poder.

29. Rechazo el militarismo porque prefiero una disciplina sustentada en el respeto mutuo.

30. Rechazo el militarismo porque prefiero una disciplina sustentada en la responsabilidad crítica.

OBEDIENCIA CIEGA

31. La jerarquización y disciplina militarista obligan a aceptar, bajo castigo, la obediencia ciega a la cadena de mandos.

32. La obligación de obedecer genera desconcientización.

33. La obligación de obedecer genera acriticismo.

34. La obligación de obedecer sin conciencia crítica, genera irresponsabilidad.

35. La obligación de obedecer sin conciencia crítica se sustenta en el supremacismo y el esclavismo.

36. La obligación de obedecer sin conciencia crítica, es un atentado contra la libertad de pensamiento y de Conciencia

37. La obligación de obedecer sin conciencia crítica, es un atentado contra los Derechos Humanos.

38. La obligación de obedecer sin conciencia crítica dificulta que se haga justicia contra abusos de poder.

39. La desobediencia es una forma de empoderamiento civil.

40. La desobediencia es una forma de ejercer la libertad.

41. La desobediencia en un medio de defensa civil no violenta.

UNIFORMISMO

42. La obligación de vestir un uniforme militarista genera despersonalización.

43. La obligación de vestir un uniforme militarista es una forma de inculcar un pensamiento uniformista.

44. La aceptación de vestir un uniforme militarista implica aceptación del régimen militarista.

45. El uniformismo impuesto es un atentado contra la libertad.

46. El uniformismo impuesto es un atentado contra la Conciencia.

47. El uniformismo impuesto es un atentado contra los derechos civiles.

48. El uniformismo impuesto es un atentado contra el derecho a la propia identidad.

JUSTICIA MILITARISTA

49. El hecho que los ejércitos se rijan por un código penal diferente al civil es una amenaza contra los derechos civiles.

50. La justicia militarista se sustenta en el castigo, la represalia y la venganza.

51. La justicia militarista se sustenta en principios de injusticia como la jerarquización, la obediencia ciega la disciplina militar y el uniformismo.

52. La Justicia solo debería sustentarse en principios justos como la igualdad, la fraternidad y la libertad.

53. La pena de muerte es un crimen contra la humanidad. Hasta 1995 no se abolió la pena de muerte en el código penal militar español.

54. Aunque esté abolida la pena de muerte, las guerras consisten en matar sin juicio garantista a cualquier persona que se considere del bando adversario.

INVESTIGACIÓN MILITAR

55. La investigación militarista tiene como objetivo desarrollar estrategias y armamento militares cada vez más efectivos y mortíferos.

56. La investigación militarista malversa recursos económicos que deberían destinarse para Investigación más Desarrollo.

57. La investigación militar utiliza recursos humanos, científicas y científicos, cuya preparación y capacidad debería utilizarse para preparar la ciencia civil y la Paz.

INDUSTRIA MILITAR

58. La industria militar tiene como objetivo fabricar armamento cada vez más mortífero.

59. La industria militar malversa recursos económicos que deberían destinarse para la industria civil.

60. La industria militar utiliza recursos materiales que deberían destinarse para construir la industria civil.

61. La industria militar utiliza recursos humanos, cuya preparación y capacidad debería utilizarse para la industria civil.

62. La industria militar fomenta la necesidad de consumir armamento, para encontrar compradores que utilizarán ese armamento para matar personas.

63. Para que prospere la industria militar, los ejércitos necesitan deshacerse de armamento obsoleto y lo vende a ejércitos de países empobrecidos que lo utilizarán para matar o reprimir personas.

MEMORIA HISTÓRICA

64. La Historia nos muestra que ningún ejército defiende la Paz.

65. La Historia nos muestra que los ejércitos, en todo el mundo, a menudo han servido para instaurar y mantener, mediante golpes de Estado, dictaduras militaristas.

66. La Historia nos muestra que los ejércitos, en todo el mundo, a menudo han servido para colonizar otros pueblos y culturas.

67. La Historia nos muestra que los ejércitos, en todo el mundo, a menudo han servido para reprimir movimientos sociales y políticos.

68. La Historia nos muestra que los ejércitos, en todo el mundo, a menudo han servido para abolir derechos civiles y conquistas sociales.

69. La Historia nos muestra que los ejércitos han utilizado la violación sexual como arma de guerra, dominación y represión.

ECOLOGÍA

70. La contaminación acústica de los campos de tiro y entrenamiento militar alteran los hábitats de muchas especies animales y vegetales.

71. Muchos animales mueren como consecuencia de la exposición a pruebas de armamento (disparos, bombardeos)

72. Muchos animales mueren como consecuencia de la exposición a minas en tierra y mares, durante y tras los conflictos bélicos.

73. Los campos de batalla y las operaciones bélicas destruyen ecosistemas.

74. Los residuos radiactivos y de la industria e investigación militaristas contaminan ríos y mares.

75. La defensa militarista es un modelo de defensa especista. Los ejércitos nunca han defendido los derechos de los animales no humanos.

HACER EL AMOR Y NO LA GUERRA

76. En los cuarteles militares está prohibido practicar sexo. (Recordemos que hace 36 años no había mujeres en los cuarteles y sobre la homosexualidad trataré enseguida)

77. En los cuarteles militares se perpetran violaciones. Principalmente contra personas LGTBIQ.

78. En los cuarteles militares se perpetran agresiones físicas y verbales de carácter machista y LGTBIQfobo. (Recordemos que en ese tiempo de conscripción eran habituales las violaciones y agresiones físicas y verbales, que la institución justificaba como “novatadas”)

79. La jerarquización militarista y la obediencia ciega dificultan que se haga justicia contra las violaciones sexuales.

80. La jerarquización militarista y la obediencia ciega dificultan que se haga justicia contra las agresiones machistas y LGTBIQfobas.

81. La consigna “No lo cuentes, no preguntes”, que se ha mantenido durante siglos en las instituciones militaristas de todo el mundo, es un atentado a la libertad de identidad sexoafectiva.

82. La consigna “No lo cuentes, no preguntes”, puede derivar en autorepresión y autodestrucción.

83. Niego el militarismo porque prefiero hacer el amor y el sexo y no la guerra.

84. Me niego a prepararme para hacer la guerra matando a otras personas, porque estoy convencido que muchos conflictos se podrían resolver practicando sexo libremente consentido entre las personas contendientes.

DEFENSA NO VIOLENTA

85. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa sin violencia.

86. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa inclusivo, no capacitista.

87. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa animalista, no especista.

88. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa sin discriminaciones, ni agresiones contra la comunidad LGTBIQ.

89. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa inclusivo que asuma la diversidad sexoafectiva.

90. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa no supremacista ni esclavista.

91. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa feminista que defienda los derechos y asuma las libertades de las mujeres.

92. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa no jerarquizada ni uniformista, sino asamblearista.

93. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa sin discriminación de edad, porque también la infancia tiene derechos que defender.

94. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa que defienda los intereses, los derechos y las reivindicaciones de la mayoría de la ciudadanía.

95. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa que se sustente en la libertad de Conciencia.

96. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa que se sustente en el respeto a los Derechos Humanos y los Derechos de los Animales.

97. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa que no sea conscriptivo sino libremente asumido.

98. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa sustentado en la negociación, el diálogo y el acuerdo.

99. Rechazo el militarismo porque prefiero un modelo de defensa sustentado en la cooperación intercultural e internacional.

LA FUERZA DE LA RAZÓN

100. Porque no creo en la razón de la fuerza sino en la fuerza de la razón.

No puedo asegurar que estas fueran aquellas 100 razones que me impulsaron a enfrentarme al militarismo. Conceptos como capacitismo, especismo o diversidad sexoafectiva no habían aparecido en el ideario antimilitarista. Seguramente aquellas estaban mucho más desordenadas. Y seguramente falten algunas de aquellas razones y desde luego se pueden agregar muchas más razones para rechazar, en el siglo XXI, el militarismo.

PEDRO POLO. Agosto 2019.

