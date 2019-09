CAMADA NEGRA Y JOHNNY COGIÓ SU FUSIL, SESIÓN DOBLE EN LA FILMOTECA

El viernes 20 de septiembre fui a la filmoteca (Cine Doré). Comienza la semana de movilizaciones para concienciarnos contra el cambio climático y qué mejor forma de generar conciencia colectiva sociopolítica, que ver dos películas de las que crean Conciencia con mayúsculas. Hacía más de un año que no iba por la Filmoteca y he descubierto sustanciales cambios. Las entradas ahora son numeradas, lo que evita la necesidad de estar haciendo cola una hora para conseguir una buena butaca, pero que dificulta conseguir justo la butaca que más me gustaría. Los abonos de 10 películas han cambiado de formato y se ha introducido un abono anual con el que se pueden comprar las entradas desde casa. Toda una revolución.

Las entradas numeradas tienen algún inconveniente. En la película de Dalton Trumbo se llenó la sala, lógicamente, pero en la película de Manuel Gutiérrez Aragón, la sala estaba a menos de media entrada, y sin embargo la fila en la que estuve sentado era la única que estaba al completo, con la sensación de agobio innecesario, somos muchas y muchos cinéfilos quienes pedimos la fila 7.

CAMADA NEGRA

Capté una muy interesante conversación entre dos hombres de la fila 6, delante de mi asiento. Uno recordaba que había visto la película en su estreno en los cines Luchana, y que los terroristas de Blas Piñar rompieron las puertas de cristal del cine y les tuvieron hora y media retenidos hasta que la policía les sacó.

Yo no había visto la película y me pareció un documento impresionante de denuncia, de divulgación y de concienciación. Es una pena que la sala estuviera tan vacía, en los tiempos de neofranquismo institucional que corren, este tipo de cine es más necesario que nunca. Yo había compartido la convocatoria de la película en los varios grupos a los que me han adscrito supuestos memorialistas y republicanistas, pero parece que a nadie le interesó el tema.

El guión de la película cuenta con tres grandes nombres de la cultura y la historia cinematográfica de nuestro Estado español: Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Borau y José Luis García Sánchez. Y desde luego el producto es demoledor.

Se denuncia el terrorismo franquista, en la época (1977) los medios nos decían que se trataba de exaltados extremistas. Pues no, eran terroristas, con entrenamientos de instrucción militar, con un arsenal armamentístico, con ritos de iniciación y con verticalismo y disciplina militaristas y sectarias. En la película se denuncia una célula de esta organización terrorista, pero en ese tiempo hubo muchas repartidas por todo el Estado. Y muchas se mantuvieron hasta con el PSOE en el poder (curiosamente, solo entonces se les empezó a llamar terroristas, pero los GAL no nacieron de la nada, fueron los últimos resquicios del terrorismo franquista). Pero también se denuncia la cooperación de la ciudadanía desideologizada (un terrorista agrede a una bibliotecaria en una cafetería y una camarera se queda prendada de la belleza del terrorista). Desgraciadamente esta desideologización cómplice se ha ido ampliando y generalizando con el tiempo, por eso ahora es más necesaria esta denuncia, incluso, que en los años 70.

Otros detalles que me gustaron de la película: La primera escena que presenta una exposición en una librería con obras antifranquistas del Equipo Crónica, al parecer con obras cedidas por Juana Mordó, primera acción de los terroristas destrozando primero las obras e incendiando el local después. La aparición en plan cameo, de una pintada de la Liga Comunista Revolucionaria. La escena tragicómica de los terroristas organizando el golpe en el restaurante, donde uno propone colarse entre los invitados y empezar armando bronca para después intervenir el resto del grupo. “Grito que le dan por culo al rey”, “No, así no hablan los rojos, ellos dírían algo como ‘la praxis política…”. No recuedo literalmente la conversación, pero resulta cómico. Al igual que cuando se jactan que en el períodico hablan de sus proclamas escritas con faltas de ortografía. Y es que el franquismo siempre buscó y necesitó una sociedad obediente, militarizada e inculta.

JOHNNY COGIÓ SU FUSIL

Esta es una de las películas más impactantes que he visto nunca. La ví en los años de la carrera de magisterio y ayudó decisivamente a forjar mi Conciencia antimilitarista. En la película se hace un continuo llamamiento a no ir al frente, incluso, por primera vez pude oir el concepto “servicio civil”, como alternativa a la guerra. Por supuesto tras casi 40 años había olvidado la mayor parte de los detalles. De hecho, ayer me pareció menos dura, más dulcificada, que la primera vez que la vi. La recordaba más claustrofóbica, más cercana al “Buried” de Rodrigo Cortés. Y ahora me ha parecido más cercana a “El cobarde” de Víctor Manuel, que de hecho es una canción que hace referencia a un desertor de la 1ª guerra mundial. La película no sólo es un alegato antibelicista y antimilitarista, también es un manifiesto en favor de la eutanasia. También hay implícita una denuncia del papel de los sacerdotes católicos en los ejércitos. Incluso se denuncia como los principios religiosos no dan respuesta satisfactoria en situaciones de desesperación extrema. Y, sobre todo se hace continuas referencias a como la guerra ha sido justificada en nombre de la “democracia” y de una “paz justa y duradera”, si vis pacem, para bellum. La Memoria Historia nos demuestra que las guerras solo han generado dictaduras e injusticias. Es una película muy completa y desde luego cien por cien política, pedagógica y humanista. Sigue siendo la mejor película antibelicista que jamás haya visto.

